Commissione d’inchiesta su sanità. Volpi (M5S): “Far luce su gestione emergenza in Liguria”

Regione. “Bene che in Liguria si possa finalmente dare il via alla ‘Commissione speciale con funzione di inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria conseguente al contagio Covid-19’ per poter valutare la qualità della governance politico-sanitaria regionale durante l’emergenza determinata dal Covid-19” lo dichiara la deputata M5S Leda Volpi commentando la nomina del consigliere Melis a presidente della Commissione.

“La sua istituzione era ormai attesa – spiega l’esponente penstastellata -. Complimenti e buon lavoro dunque sia al consigliere M5S Andrea Melis, nominato presidente della Commissione, sia a tutti i componenti consiliari: si vaglino attentamente le criticità degli ultimi mesi ma non nell’ottica di fare processi sommari, bensì di gettare le basi per una strategia sanitaria più efficace”.

“Senza tuttavia dimenticare che ai cittadini sarà doveroso dare contezza di eventuali carenze ed errori organizzativi nella gestione pandemica” conclude.