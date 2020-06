Colpo del Monza, arriverà il finalese Barberis

Finale Ligure. Il finalese Andrea Barberis nella prossima stagione 2020/2021 vestirà la maglia del Monza, in Serie B.

La società brianzola di proprietà della Fininvest e fresca neopromossa a ‘tavolino’, mette così a segno il primo colpo di mercato della sua campagna acquisti.

L’ad Adriano Galliani non nasconde soddisfazione sul buon esito della trattativa, sottolineando senza giri di parole le ambizioni del club: “Punteremo alla Serie A”.

Barberis, centrocampista ventiseienne (classe 1993), con caratteristiche da playmaker. Esordì ancora sedicenne, nel Finale in Promozione, nell’annata 2010/2011.

Da lì il passaggio alle giovanili del Palermo, a cui seguì l’avvio della carriera professionistica.

Un anno di apprendistato al Pisa nella vecchia Lega Pro, poi due a Varese e cinque stagioni al Crotone, una delle quali in Serie A.

Al momento il Crotone milita nel campionato cadetto e, in attesa dell’imminente ripresa del calendario, occupa la seconda posizione della classifica. In lizza, dunque, per salire nel massimo torneo nazionale.