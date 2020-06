Colpito da crisi epilettica, perde il controllo del camion: paura in A10

Savona. È stato colpito all’improvviso da una crisi epilettica mentre si trovava alla guida di un mezzo pesante in autostrada. È accaduto nel pomeriggio di oggi, una manciata di minuti prima delle 16, e l’accaduto poteva avere conseguenze ben peggiori.

Protagonista, un camionista che, a causa della violenta crisi, ha perso il controllo del suo camion, che è andato a sbattere contro il guardrail, tra Savona e Albisola, in A10.

Prima di fermarsi, il mezzo ha anche proseguito la corsa almeno per una decina di metri, ma la sorte ha voluto che nessun altro veicolo rimanesse coinvolto.

Sul posto è intervenuta la croce rossa di Quiliano, i cui militi hanno trasportato il conducente in ospedale, al Santa Corona di Pietra Ligure, in codice giallo. Sul luogo dell’accaduto anche i vigli del fuoco, che si sono occupati della messa in sicurezza dell’area interessata dall’incidente.