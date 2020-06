Carcare. Un ordine del giorno urgente per chiedere il ripristino del normale orario di apertura e chiusura delle filiali di banca nel territorio di Carcare. E’ quello presentato in Comune dai consiglieri Rodolfo Mirri, Alessandro Lorenzi e Daniela Lagasio.

Il tema è diventato di stretta attualità proprio questa mattina, quando di fronte alla filiale del Banco di Credito Azzoaglio si è registrata una vera e propria coda “monstre” di quasi 70 persone. Mentre altri istituti, come ad esempio Carige, ricevono esclusivamente su appuntamento. Una situazione che, sostengono i consiglieri, non ha più ragione di essere alla luce della cosiddetta “ripartenza”, con la riapertura di tutte le attività produttive.

Foto 3 di 3





“Le filiali bancarie del nostro Comune continuano a mantenere orari e giorni di apertura limitati – spiegano – ma la tanto auspicata ripresa economica passa, in modo importante attraverso gli istituti bancari. Numerosi cittadini sia del nostro comune che di altri comuni limitrofi si lamentano della scarsa funzionalità degli sportelli facendo code interminabili creando un notevole disagio alla popolazione in particolare alle persone anziane”.

Per questo il gruppo consiliare Lista Civica “Lorenzi Sindaco” chiede a sindaco e giunto di “promuovere con la massima urgenza tutte le azioni idonee epossibili per far sì che le banche presenti nel nostro comune tornino alla normalità in modo da poter usufruire del servizio bancario essenziale per tutti i cittadini, chiedendo alla direzione delle filiali, per quanto di loro competenza, di ripristinare urgentemente il servizio”.