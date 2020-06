Loano. Con grande gioia, lunedì 15 giugno il Circolo Nautico Loano ha riaperto a pieno ritmo la sua scuola vela, pronta ad accogliere in piena sicurezza allieve ed allievi seguendo la sua cinquantennale tradizione di formare amanti dello sport della vela e del windsurf, ma anche e soprattutto amanti del mare e della natura.

Già moltissime le adesioni che confermano che è stato recepito il messaggio che andare per mare su una barca a vela è la più sicura attività sportiva che si possa oggi praticare.

Dal punto di vista fisico è ormai consolidato il fatto che lo sport della vela, poiché praticato all’aperto ed in un ambiente salubre come il mare, possa contribuire a preservare l’apparato respiratorio. Inoltre la vela, con le sue discipline, stimola fortemente il livello psicologico dei praticanti sviluppandone il senso di responsabilità, il comportamento altruistico e solidale.

Da lunedì e per tutta l’estate decine e decine di ragazze e ragazzi e, perché no, di adulti potranno conoscere e apprendere gli affascinanti segreti del vento, della vela e del mare e, se si appassionano, cominciare in seguito un percorso di preagonismo ed agonismo. Sul sito internet del Circolo Nautico Loano si possono trovare tutte le informazioni necessarie.

Ma altre belle notizie sono in arrivo. Nel weekend del 27 e 28 giugno si terrà l’ormai classico Vela Day. Due giorni di porte aperte a chiunque, giovani e meno giovani, che vogliano provare del tutto gratuitamente l’emozione di andare in barca a vela ed in windsurf.

Il Circolo Nautico Loano metterà a disposizione il suo staff di istruttori e tutti i suoi mezzi. Le squadre agonistiche del circolo sono già in pieno allenamento dal 18 maggio e si preparano alla ripresa delle regate, la prima delle quali sarà organizzata proprio a Loano sabato 11 e domenica 12 luglio, aperta alle classi giovanili 420 e L’Equipe e per la quale è già sicura una grossa partecipazione di concorrenti. Ancora una volta il Circolo Nautico Loano si conferma all’avanguardia.