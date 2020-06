Chiuse le consultazioni sugli under per la Serie D

Savona. I club di Serie D hanno scelto, per la stagione 2020/2021 i quattro under obbligatori saranno 1 calciatore classe 1999, 1 classe 2000, 1 classe 2001 e 1 classe 2002.

Nella consultazione aperta dal Dipartimento Interregionale sull’utilizzo dei giovani in campo – i cui termini sono scaduti oggi – ha prevalso infatti questa linea con una maggioranza superiore al 10% nei voti espressi dalle 123 società su 152 aventi diritto a partecipare (l’80,92%, superato dunque il quorum minimo del 75%): 97 le preferenze a favore (il 78,96%) contro le 26 (il 21,13%) per le quote già stabilite dalla LND prima dell’emergenza sanitaria (1 classe 2000, 2 classe 2001, 1 classe 2002).

Per quanto concerne il Savona direi che non avrà che l’imbarazzo della scelta. Per il Vado Fc che ha inoltrato domanda di ripescaggio e che dispone di ottime possibilità per la permanenza in categoria sarà indispensabile non sbagliare le scelte strategiche. Dal vivaio rossoblù direttamente o tramite i rapporti a livello Next Generation Samp o rimanendo puntati sul km zero le potenzialità per non fallire i colpi di mercato sono appetibili e variegate.