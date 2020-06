Cervone in maggioranza, la “totale delusione” di Finale in Movimento: “Ci ha demonizzati”

Finale Ligure. “In seguito alle dichiarazioni dell’ex capogruppo Pier Paolo Cervone, ex consigliere di minoranza ora passato ai banchi della maggioranza con deleghe alla cultura, il gruppo Finale in Movimento esprime la più totale delusione in merito alle decisioni prese dal consigliere Cervone”. Così i membri del gruppo, fino a pochi giorni fa “compagni di avventura” dell’ex candidato sindaco Pier Paolo Cervone, prendono nuovamente le distanze dalla decisione di quest’ultimo di aderire alla maggioranza.

Il movimento dichiara, inoltre, “di essere stato bersaglio di una campagna di demonizzazione portata sui banchi del consiglio comunale il 23 giugno dallo stesso consigliere Cervone, che ha dichiarato più volte di essere stato circondato da persone inesperte, facendo intendere una possibile inadeguatezza dei membri del gruppo stesso a ricoprire cariche di una certa importanza, assumendosi ogni merito riguardante la creazione del gruppo politico, senza fare mai riferimento al supporto ottenuto dai membri rimanenti dell’allora lista Cervone Sindaco”.

In seguito a questo “inaspettato cambio di casacca”, Finale in Movimento ha scelto di eleggere, con la carica di nuovo capogruppo, l’ex candidata consigliere Chiara Sfriso. Inoltre, il gruppo tiene a comunicare ai cittadini “il totale disappunto nei confronti delle decisioni dell’ex capogruppo Cervone, rimanendo di fatto all’interno della corrente di minoranza ed opposizione del Comune di Finale Ligure”.