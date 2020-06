Ceriale, Sanna (Meetup): “Posticipare la data del versamento dell’IMU 2020”

Ceriale. “La Legge di Bilancio 2020 consente ai Comuni di differire il pagamento della quota di propria spettanza dell’IMU per situazioni particolari. A causa della pandemia da Covid-19 molte persone sono in situazione di difficoltà economica e si può ritenere quindi di essere in una situazione particolare da disporre il differimento del pagamento del primo acconto a settembre – ottobre”. A dirlo è Rodolfo Sanna del Meetup Ceriale in MoVimento.

“Più volte è stato espresso da parte mia l’invito ad emanare provvedimenti volti a ridurre le aliquote e/o differire il pagamento per i tributi locali, tra cui l’IMU (per la quota di propria spettanza) – prosegue – Come ho già avuto modo di evidenziare, lo Stato riserva a sé la quota dello 0,76% della categoria catastale D mentre la restante quota della categoria D e la quota intera delle altre categorie catastali sono di spettanza del Comune e su tali quote ha ampia autonomia regolamentare”.

“Sono esterrefatto dalla scarsa sensibilità e dall’inerzia da parte degli organi deputati ad intraprendere iniziative volte a contenere le difficoltà dei contribuenti – dice ancora l’attivista politico – Per questo mi sento in dovere di proporre nuovamente e con più forza il differimento al 31 ottobre 2020 del pagamento delle quote IMU di spettanza del Comune”.

“L’articolo 52 del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, riconosce agli enti locali ampia autonomia regolamentare per quanto riguarda la gestione delle proprie entrate tributarie – dichiara ancora Sanna – la lettera ‘b’ del comma 777 della Legge di Bilancio prevede espressamente la possibilità dei comuni di differire i pagamenti dei tributi di propria spettanza. Mi chiedo quindi per quale motivo non sia ancora stato fatto: mancanza di volontà, inerzia o incompetenza?”.

“Le motivazioni espresse da alcuni esponenti dell’attuale maggioranza sono sempre state ‘Aspettiamo istruzioni dal Governo’ ma se le norme consentono ampia autonomia regolamentare e si è capaci ad amministrare non c’è bisogno che qualcun altro dica cosa si dovrebbe fare, lo si fa e basta. Se invece non si è capaci si chiede ad altri di intervenire al proprio posto – prosegue – Mi rattrista essere consapevole che, qualunque sia la motivazione, il dato inconfutabile è che gli unici a rimetterci sono Ceriale e i contribuenti in difficoltà, cioè quelli che dovrebbero invece ricevere maggiori tutele”.

“A tal proposito ho già inviato ai consiglieri comunali una proposta di delibera che prevede il differimento dell’acconto IMU 2020 al 31 ottobre – annuncia Rodolfo Sanna – è sufficiente effettuare i dovuti adempimenti e completare le parti evidenziate in giallo per poterla adottare. Mi rendo conto che ormai siamo prossimi alla scadenza ma con una comunicazione tempestiva ed efficace si potrebbe ancora rimediare, fermo restando che come ho potuto io sviluppare una proposta di delibera a maggior ragione avrebbe dovuto farlo tempestivamente chi governa Ceriale. Purtroppo quest’ultimi hanno ampiamente dimostrato che non sono in grado di gestire situazioni al di fuori dell’ordinarietà”.