Ceriale Progetto Calcio: definiti i tecnici del settore giovanile

Ceriale. Sta entrando nel vivo la riorganizzazione del settore giovanile del Ceriale Progetto Calcio: molti allenatori, infatti, hanno terminato il ciclo biennale con il loro gruppo e si apprestano a sedere su una nuova panchina.

I Giovanissimi 2006, orfani di Mister Stella passato alla Juniores Eccellenza, cominceranno una nuova avventura guidati da Andrea Savona.

Un’unione, questa, che sembra prevedere fuochi d’artificio ed un’annata entusiasmante per i tifosi di questi ragazzi. Mister Savona è infatti reduce da un’esperienza più che positiva con gli Allievi 2003: due anni vissuti da protagonisti tanto da guadagnarsi l’appellativo di “ragazzi terribili” e numeri che hanno portato i colori biancoblù in vetta insieme a società molto blasonate.

Dall’altra parte un gruppo di ragazzi capitanato da Loberto e dal vice Piazza che ha piacevolmente stupito nella loro prima esperienza su un campo a undici. Gioco organizzato e pulito, una giusta dose di agonismo condito con divertimento e amicizia.

I presupposti per un campionato ricco di soddisfazioni ci sono sicuramente e non sarà certo un caso se molte realtà del comprensorio hanno messo gli occhi addosso ad alcuni di questi ragazzi con l’obiettivo di assicurarsi le loro prestazioni.

“Sono molto contento – dichiara Savona, intervistato dall’ufficio stampa del Ceriale Progetto Calcio – e non vedo l’ora di iniziare a lavorare con questo gruppo di ragazzi molto importante per il settore giovanile del Ceriale. Sono orgoglioso che la società abbia voluto affidarlo a me e per questo ringrazio tutti. Sono carico a mille per questa nuova avventura!”.

Arriva anche il cambio di panchina per i Giovanissimi 2007 che affronteranno il salto su un campo a undici guidati da mister Armando Minutoli.

Gli ex Esordienti hanno trascorso questi anni di crescita insieme a Gianluca Mazzone e Maurizio Biggi, per poi vedere in panchina l’arrivo di Michele Bortolini, il quale li ha guidati fino allo stop forzato per la pandemia.

Gruppo numeroso, con personalità interessanti ed eccentriche; i ragazzi sicuramente si troveranno ad affrontare una stagione di cambiamenti, non solo dal punto di vista calcistico, ma anche fisico e psicologico, tipici dell’età adolescenziale.

“Affronterò questa avventura con al mio fianco Gianriccardo Bologna – spiega Minutoli -. Il primo anno di Giovanissimi è sempre una stagione particolare: i ragazzi cominciano l’attività agonistica, il gruppo non lo conosco benissimo, ma ho potuto vederlo in campo qualche volta. Sicuramente sono dei ragazzi sui quali si può fare un ottimo lavoro, cercheremo di mettere la nostra esperienza a loro disposizione e di farli crescere. L’obiettivo principale quindi sarà quello di accompagnarli in questo cammino nel migliore dei modi”.

Minutoli saluta così la sua squadra classe 2005: “È giunto il tempo dei saluti e dei ringraziamenti. Ringrazio la società per avermi dato la possibilità di allenare la leva 2005. Ringrazio voi genitori per il sostegno che avete dato ai ragazzi e per l’aiuto nelle trasferte, ringrazio in particolare i dirigenti Cristian e Roberto che non mi hanno fatto mai mancare nulla e che mi hanno supportato in questa avventura e con i quali ho instaurato un ottimo rapporto. Ringrazio i ragazzi, ho dato tanto e ho ricevuto tantissimo, l’unico rammarico è quello di non aver potuto concludere il biennio per questo maledetto virus. Lascio un gruppo granitico e calcisticamente un buon gruppo composto da ragazzi educati e rispettosi, questo è sicuramente merito vostro che va al di là di saper dare due calci ad un pallone. Auguro loro le migliori fortune sotto tutti i punti di vista, calcisticamente seguirò il loro percorso, come ho sempre fatto per i ragazzi che ho allenato, sarà sempre un piacere rivederli e salutarli al campo. Ringrazio mister Bologna, ragazzo serio e preparato con il quale ho condiviso il secondo anno, sempre in sintonia e sicuramente non ha fatto rimpiangere l’amico Dario di cui vi porto i saluti. Grazie a tutti. Un abbraccio e sempre forza Ceriale”“.

A chiudere il cerchio delle squadre agonistiche del settore giovanile ci sono gli Allievi 2005: ragazzi che hanno disputato due ottimi campionati provinciali, arrivando secondi sotto leva il primo anno e ottenendo un buon piazzamento prima dello stop forzato. Per la stagione 2020/2021, invece, avranno l’opportunità di essere guidati da mister Michele Bortolini (nella foto sopra).

Michele, nella passata stagione subentrato a Gianluca Mazzone sulla panchina della leva 2007, è una vecchia conoscenza della società cerialese: tempo addietro aveva allenato gli Allievi 1997 lasciando un bellissimo ricordo in ognuno di loro. Inoltre, ha guidato la prima squadra del Borgio Verezzi per due anni e ha coltivato numerose esperienze in tutte le categorie, guadagnando un bagaglio tecnico enorme.

“Sono molto curioso di questa nuova esperienza con i 2005 – afferma Bortolini -, è un gruppo unito che gode di un’ottima reputazione. Sarà sicuramente particolare riprendere dopo questo periodo forzato di inattività. Lascio i 2007 che sono un pezzo del mio cuore avendoli allenati quando erano dei bambini e ritrovandoli da ragazzini. Sono molto affezionato a questi ragazzi e alle loro famiglie ed è proprio per questo che reputo giusto un cambio di panchina che gli permetta di crescere ancora. Essendoci mio figlio in questa rosa, sicuramente seguirò da vicino anche il loro campionato. Un grosso in bocca al lupo ad Armando!”.