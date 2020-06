Ceriale. Commozione e dolore ai funerali di Luigi Tenderini, tenutisi questa mattina alle 10 nella Chiesa Santi Giovanni Battista ed Eugenio e presieduti dal parroco don Antonio Cozzi. Un centinaio di persone ha voluto dare il proprio ultimo saluto all’uomo, scomparso all’età di soli 45 anni a causa di un malore improvviso.

Tenderini era originario di Torino ma residente prima a Savona e poi a Ceriale e molto conosciuto e stimato dalla comunità locale per la sua attività di libraio, per aver portato avanti numerose battaglie nel corso degli anni, in particolare in ambito sociale, e fondato l’emittente streaming Radio Tender. Lascia la moglie, quattro figli e il fratello.

“Ciascuno di noi ha conosciuto Luigi in modi diversi – ha detto don Cozzi nell’omelia – Io l’ho incontrato per la prima volta proprio in chiesa e mi ha chiesto di pregare insieme. Ci siamo incontrati anche di recente e oggi siamo davanti al Signore ad esprimere stupore, dolore e smarrimento per la scomparsa di un amico, un padre, un figlio meraviglioso al quale non possiamo più esprimere la nostra solidarietà terrena”.

“Ma noi siamo anima e corpo: il corpo deve esprimere i sentimenti dell’anima, che noi mettiamo qui davanti al Signore e al quale li affidiamo – ha proseguito – La nostra vita è tutta un cercare e per Luigi questa ricerca è stata ‘abbondante’. Il nostro cuore ritrova la pace solo in Dio. La conclusione del nostro percorso è nella mani del Signore: solo lui conosce la nostra fatica e il nostro cercare. A lui affidiamo Luigi poichè la sua misericordia non ha limiti. Dio misericordioso lo accolga e preghi per tutti noi”.