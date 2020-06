Ceriale. La comunità cerialese è in lutto per la scomparsa di Luigi Tenderini, scomparso questa notte, all’età di soli 45 anni, a causa di un malore improvviso.

Originario di Torino e residente a Savona e poi a Ceriale, svolgeva l’attività di libraio, ma nel corso degli anni ha portato avanti numerose battaglie in ambito sociale e non solo: dalla lotta contro le prostitute sulla via Aurelia tra Ceriale e Albenga, all’iniziativa della “Catena umana attorno al Parlamento”, dalle “rivolte fiscali” contro il governo alla recentissima camminata da Assisi a Roma per incontrare il premier Giuseppe Conte.

Per veicolare questi ed altri messaggi, Tenderini aveva anche fondato l’emittente streaming Radio Tender.

Luigi Tenderini lascia la moglie, i quattro figli ed il fratello.