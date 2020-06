Ceriale, il Meetup: “Il Comune faccia chiarezza sul deposito cauzionale per l’acquedotto”

Ceriale. “Dove è finito il deposito cauzionale versato in comune dagli utenti del servizio idrico?”. A chiederselo e a chiederlo alle istituzioni è Rodolfo Sanna del Meetup Ceriale in MoVimento.

“Chi aveva in essere un contratto di acquedotto prima della cessione dello stesso a Ponente Acque e poi alla Servizi Ambientali spa, come previsto dal relativo regolamento, aveva già versato il deposito cauzionale in Comune – ricorda – Bene la richiesta di un’assemblea dei soci da parte dei sindaci, ma è necessario chiarire questo aspetto fondamentale”.

“Il sindaco di Ceriale dia delle risposte chiare ai cittadini, dove è finito questo deposito cauzionale? E’ stato versato (come avrebbe dovuto essere) alla società a cui sono stati ceduti i contratti delle utenze? Oppure è rimasto nelle casse comunali?”, chiede Sanna.