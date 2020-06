Ceriale, finisce il lockdown e inizia il cantiere Anas sull’Aurelia: traffico in tilt

Ceriale. Tre mesi di lockdown non sono bastati e, poco dopo le riaperture generali e quelle dei confini regionali, proprio in concomitanza con la prima settimana effettiva di via libera per i turisti, arriva il cantiere che non ti aspetti.

Si tratta di lavori eseguiti da Anas sulla via Aurelia, a Ceriale, e riguardano gli asfalti. Venendo da Albenga, il cantiere inizia a fine Ceriale, in corrispondenza circa del semaforo altezza IperSoap, e prosegue sino oltre la rotonda e il bivio che porta in Pineta.

Ovviamente, per permettere l’esecuzione dei lavori, è stato imposto il senso unico alternato, che ha però generato code infinite già dalla prima mattina di oggi, con diversi cittadini che hanno anche lamentato ritardi sul posto di lavoro a causa della scarsa informazione relativa al cantiere.

A far rabbia, in particolare, infatti, stando a quanto affermato, “la poca chiarezza nella comunicazione dei lavori” che avrebbe permesso a tanti di organizzarsi per tempo, partendo magari con anticipo.

Quel che è certo è che i lavori proseguiranno, in orario diurno, almeno fino a venerdì (12 giugno) compreso. Una situazione che non è stata accolta con favore nemmeno dal Comune di Ceriale che, proprio in questi minuti, sta tentando di mediare con Anas per spostare i lavori in orario notturno.

“I lavori di asfaltatura di Anas erano programmati per la fine del mese di febbraio, ma a causa Covid sono stati rimandati. Anas ha deciso di iniziarli ora anche sulla base di risorse a loro disposizione, creando però indubbi disagi. Mi sto attivando per chiedere una modifica dell’intervento, con la speranza che si possano effettuare in orario notturno”, ha dichiarato il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Luigi Giordano.