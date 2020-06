Celle Riviera, un nuovo logo e l’ingresso di Silvano Perrone in società

Celle Ligure. Dopo aver compiuto la fusione tra Celle Ligure e Riviera del Beigua, la società calcistica ha diffuso il nuovo logo che raffigura la tradizionale civetta su sfondo giallo e rosso.

Nel frattempo, il Celle Riviera Calcio ha ufficializzato il nuovo responsabile del settore giovanile. Si tratta di Silvano Perrone, classe 1965, sposato con Elena dal 1990 e padre di due ragazzi ormai maggiorenni, Edoardo e Filippo. Perrone è capo reparto presso l’azienda Clayver di Vado Ligure.

Già dirigente nelle società calcistiche di Varazze e Albissola, da mercoledì Perrone metterà la sua esperienza e le sue competenze a servizio dei bambini e dei ragazzi della società cellese.

“Sono contento di incominciare questa nuova avventura in una società ambiziosa frutto della fusione tra Celle e Riviera del Beigua, due società che negli ultimi anni hanno lavorato decisamente bene” è il primo commento di Perrone, che ha le idee chiare sulla strada da perseguire: “Il connubio tra crescita tecnica e divertimento, per valorizzare e far maturare tutte le caratteristiche comportamentali e calcistiche dei nostri ragazzi”.