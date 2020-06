Celle, Remo Zunino scrive al sindaco: “Manutenzione e pulizia per aiutare il turismo”

Celle Ligure. “Manutenzione e pulizia sono binomio inscindibile con turismo, crediamo che l’amministrazione possa e debba fare uno sforzo ulteriore al di là di iniziative generiche e sterili affermazioni; è opportuno passare dalle parole ai fatti concreti”. Lo afferma il capogruppo di “Uniti per Celle” Remo Zunino in una lettera inviata al sindaco Caterina Mordeglia.

“Come noto la nostra cittadina vive di turismo dove spesso è sinonimo di assembramento (spiagge, locali, passeggiata) e quest’anno il sistema andrà incontro a grandi difficoltà ed è quindi ragionevole valorizzare al massimo le aree verdi ed i sentieri di collegamento tra le varie frazioni e l’entroterra dei comuni confinanti quali Varazze, Stella ed in parte Albisola Superiore. Dal 15 giugno si possono rendere fruibili i giochi per bambini; la pineta Bottini va riaperta il più presto possibile. E’ necessaria una manutenzione straordinaria, rimettendo in ordine i vari cartelloni esplicativi (Land Art e pregi naturalistici). Detta segnaletica è stata abbattuta da malintenzionati che accedono all’area, anche se chiusa, scavalcando la recinzione divelta nei pressi dei servizi igienici. Per la fruizione dell’area è fondamentale rimettere in funzione la funicolare ed organizzare degli eventi a tema, all’interno del parco, anche per adulti”.

“La funicolare andrà sanificata con regolarità così come avviene in altri luoghi, vedi Genova per gli ascensori. I servizi igienici mantenuti in uno stato accettabile dai fruitori. Coinvolgere eventualmente le associazioni per un controllo sufficientemente costante. I nostri sentieri di collegamento sono frequentati da tanti gruppi; molti scendono dal treno in stazione a Celle, raggiungono Cassisi, poi attraverso Torre Bregalla arrivano a Sanda, proseguono per i Braxi, Croce di Castagnabuona e scendono a Varazze. Questi sentieri andrebbero rimessi in ordine con la posa di alcune panchine e rifacimento della cartellonistica”.

“Sempre in tema di parchi giochi per bambini, segnaliamo le pessime condizioni dei giardini dei Piani e l’adiacente Minigolf. Attualmente le due aree risultano completamente abbandonate e chiuse alla fruizione del pubblico. Siamo ormai in stagione, una stagione compromessa senza dubbio dalla epidemia del Covid-19, ma questo non deve essere una giustificazione per il non fare. Cogliamo l’occasione per richiedere una formale pulizia e manutenzione di alcune zone adiacenti al centro quali via Trentum, via Alla Costa, via Trento ed altre zone dimenticate, dove sarebbe sufficiente uno spazzamento settimanale”.