Celle Ligure, da lunedì riapre lo IAT

Celle Ligure. Da lunedì 15 giugno l’Ufficio IAT di Celle Ligure riprenderà l’usuale orario di apertura al pubblico, ovviamente rispettando le misure di prevenzione igienico-sanitarie.

Le regole da rispettare sono quelle diventate ormai consuete: accesso all’ufficio di una persona alla volta, rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro, utilizzo della mascherina ed igienizzazione delle mani. L’orario di apertura dell’ufficio sino al 30 giugno è il seguente: dal lunedì al sabato 9,30-12,30 / 16,00-19,00, domenica 10,00-12,30.

“La riapertura al pubblico dell’importante servizio legato alla informazione ed accoglienza turistica rappresenta una notizia estremamente significativa in queste epoche non facili – commenta Giorgio Ferrando, responsabile Servizi Turistici Culturali Ricreativi e Servizi al Cittadino del Comune di Celle – In bocca al lupo alle operatrici e a tutti noi”.