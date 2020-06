Celebriamo la Giornata Nazionale dell’Arma dei Carabinieri: il pilastro del nostro Paese

La ricorrenza si celebra il 5 Giugno di ogni anno per commemorare la data in cui la Bandiera dell’Arma fu insignita della prima Medaglia d’Oro al Valor Militare per la partecipazione dei Carabinieri alla Prima Guerra Mondiale.

L’Arma dei Carabinieri è un pilastro storico, sempre presente nei mutamenti del nostro Paese; rappresenta un presidio di sicurezza, ha affrontato i momenti più difficili della nostra storia, seguendo sempre quel percorso di fedeltà alle Istituzioni e di servizio alla collettività.

Gli uomini e le donne che indossano la Divisa dei Carabinieri sono il vanto e orgoglio della nostra Nazione, rappresentano un punto fermo per l’esistenza di ognuno di noi, sono l’esempio di rettitudine e alti valori morali che ognuno di noi dovrebbe insegnare ai propri figli.

Dalle grandi città ai piccoli comuni, la figura del carabiniere, ha radicato sempre più la sua presenza attraverso la vicinanza e l’ascolto dei cittadini

L’impegno dell’Arma dei Carabinieri in questi mesi di emergenza sanitaria è stato fondamentale per garantire il rispetto di ordinanze, leggi, ma soprattutto di supporto morale a moltissime persone che in questa crisi si sono ritrovate sole a dover gestire paure e situazioni familiari critiche.

Da parte loro i Militari hanno sempre operato con professionalità, entusiasmo, dimostrando che l’attaccamento alla Divisa va ben oltre la mera tabella di ore di servizio, ma vive nel cuore di ognuno di loro.

Dai Comandi Generali alle Caserme più piccole, ma non meno importanti, distribuite sul territorio Nazionale, il mio ringraziamento più profondo va sempre, ma oggi in particolar modo.

Vorrei che questo messaggio arrivasse ai cuori di tutti Voi, perche’ chi si sacrifica per la Patria merita un posto speciale nel cuore degli Italiani.

Spero di essere riuscito a trasmettervi lo stesso sentimento di rispetto e orgoglio che nutro per i rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri, colonne portanti dell’Italia migliore che ci sia.

Angelo Vaccarezza