Caso Dentix, Adiconsum Savona: “Class action non attivabile, serve messa in mora”

Provincia. Dentix, celebre catena di centri odontoiatrici di proprietà spagnola, sembrerebbe in procinto di presentare in tribunale istanza pre-fallimentare.

Spiegano da Adiconsum Savona: “In Liguria l’azienda ha cliniche a Savona, Imperia e Sestri Ponente e sono già tanti i pazierfii in regione che si sono rivolti ai nostri sportelli perché ora rischiano di essere lasciati con le cure dentali a metà e un frnanziamento da pagare. La prassi per Dentix pare infatti essere quella del finanziamento ‘altamente consigliato’ per far fronte alle costose cure odontoiatriche, in maniera tale da incassare immediatamente l’intero importo e scaricare interessi e rischi sul consumatore”.

“Ricordiamo che non è attivabile una vera e propria class action. ma si deve mettere in mora Dentix. quindi avanzare richiesta alla finanziaria per il blocco del finanziamento e la restituzione delle rate già versate – proseguono -. Purtroppo sino al richiesto blocco del finanziamento si deve continuare a pagare le rate al fine di evitare la segnalazione alla Centrale Rischi quale cattivo pagatore e la conseguente impossibilità ad accedere a futuri finanziamenti.

Ma se le cliniche non rispondono già più ai pazienti, Adiconsum invece c’è, siamo pronti a fornire tutte le futele del caso, a partire dall’annullamento

del finanziamento”.

Adiconsum riceve presso il suo sportello in Savona P.zza Martiri della Libertà 28 r. ed è contattabile allo 019 80479A o tramite mail adiconsum. savona@libero. it