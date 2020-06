Casino online sicuri, dove trovarli

Ormai è noto a tutti il grande successo che negli ultimi anni ha avuto il settore dei casino online sicuri. Sul web italiano il gioco d’azzardo è sempre più in voga e tantissimi utenti si avvicinano ogni giorno di più a questi nuovi software virtuali.

La difficoltà però, è capire se i siti che cerchiamo sono affidabili. Il rischio di truffa è sempre dietro l’angolo ma qui vi spiegheremo come fronteggiarlo.

Scegliere solo casinò con certificazione ADM

Il web è pieno di casinò che predispongono il gioco d’azzardo promettendo vittorie consistenti e somme allettanti ma il primo passo è capire se sono sicuri e certificati.

Come capire se un casinò online è sicuro?

Scoprire se il casinò in cui andrai a depositare è sicuro, è molto semplice. La chiave vincente è capire se dispone di una licenza dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM). Questo certificato è il must dei siti sicuri e garantisce un’affidabilità del 100% per l’utilizzo di casino online sicuri.

Che cos’è una certificazione ADM?

L’ADM, ex AAMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato), è un ente statale che ha l’obiettivo di controllare e supervisionare tutte le operazioni del gioco online.

È l’unico operatore italiano che offre massima professionalità e trasparenza, anche se ottenere la licenza non è facile. Questo però è un segnale ancora più forte di quanto le selezioni dei migliori siti di gioco d’azzardo siano affidabili.

Come posso sapere se un sito dispone della licenza?

Per essere certi che il casinò sia in possesso di licenza bisognerà accertarsi che:

Ci sia il logo ADM

Sia ben visibile l’indirizzo e il nome dell’ente

Disponga del numero di licenza

Il numero sia rintracciabile sul sito dell’ADM

Dove posso trovare le liste dei migliori casinò online?

Per aiutarvi a non incorrere in rischi e delusioni, sul web potrete trovare numerosi siti comparativi come ad esempio Casinoeslot, che vi aiuteranno a scegliere in modo facile, veloce ma soprattutto sicuro il casinò che fa al caso vostro. A vostra disposizione una lista casino online sicuri in cui troverete tutti i migliori casinò con certificazione ADM.

Caratteristiche, offerte e tutele dei casinò selezionati da siti comparativi

Protezione da truffe e frodi

Offerta di un servizio clienti sempre presente e disponibile

Grande opportunità di ottenere bonus

Prelievi e depositi sempre in sicurezza

Siti web tutti in lingua italiana

Numerose tipologie di giochi per tutte le esigenze e tutti i gusti

Sicurezza e gioco responsabile garantiti

Possibilità di giocare tramite pc o mobile

La garanzia dei siti comparativi

I siti comparativi hanno uno scopo ben preciso: tutelare gli utenti che navigano sul web.

Ma in che modo?

Sempre in costante ricerca e aggiornamento, selezionano per i clienti i migliori casino online sicuri presenti sul mercato italiano. In questo modo i giocatori otterranno grandi soddisfazioni e divertimento in modo legale.

I 5 migliori casinò online sicuri

Qui vi proponiamo una lista di 5 casinò online affidabili e sicuri

LeoVegas

Vivi un’esperienza unica con Leo Vegas, un casinò online tutto in italiano.

Snai

Nasce nel 1990 e ad oggi è uno dei principali siti online italiani per i giochi d’azzardo.

Numerosi giochi online tra cui Slot machine, poker, scommesse sportive e tanto altro.

BetFlag

Nato nel 2012 da un gruppo di imprenditori amanti delle scommesse, Bet Flag è uno tra i migliori siti di gioco in ambito sportivo. Un casinò online che tutela il cliente.

Starcasinò

Un’ottima piattaforma per il gioco online, pagamenti puntuali e vincite sostanziose.

Offerta di più di 500 giochi e attrazioni per tutte le categorie. Un sito ADM serio e preciso, molto amato e apprezzato dai suoi utenti.

William Hill

La parola truffa con William Hill non esiste, un casinò moderno e interattivo pieno di numerose offerte e opzioni.

Come giocare in modo responsabile?

I casino online sicuri selezionati dai siti comparativi prevedono la tutela dei minori, impedendo agli utenti qualsiasi tipo di deposito o registrazione fino al raggiungimento della maggiore età.

Inoltre, offrono la possibilità di provare diverse tipologie di slot utilizzando le versioni gratuite che ti permettono di provare il gioco senza obbligo di registrazione.

Un’alternativa valida per chi è amante del gioco ma ancora non sa come destreggiarsi nel mondo del gioco d’azzardo.

Un servizio clienti sempre pronto

Nel caso in cui gli utenti si trovassero in difficoltà per qualsiasi motivo, il servizio clienti dei casinò selezionati risolve sempre con prontezza tutte le problematiche in cui può capitare di imbattersi.

I casino online sicuri mettono il giocatore al centro, offrendo massima sicurezza e tutela.