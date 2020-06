Carcarese, settore giovanile: la new entry Leonardo Vargiu e il responsabile Thomas Comparato raccontano obiettivi e progetti

Carcare. Continua il processo di crescita dell’Olimpia Carcarese che dà ufficialmente il benvenuto al nuovo responsabile organizzativo Leonardo Vargiu, il quale affiancherà il responsabile del settore giovanile Thomas Comparato.

“Dopo quattro anni a Dego, ho deciso di accettare questa nuova avventura perché mi trovo perfettamente in linea con il progetto della società – commenta Vargiu -. A Carcare, dove sono nato e dove tutt’ora abito è iniziata la mia storia nel calcio, qui ho dato i miei primi calci al pallone e per me è un onore e una grande soddisfazione poter lavorare per far rivivere le stesse emozioni ad altri bambini valbormidesi. L’obiettivo è ricreare il settore giovanile che c’era un tempo, fiorente e di alto livello“.

Grande soddisfazione anche per Comparato: “Ho avuto il piacere di conoscerlo durante lo scorso anno e sono contento che abbia accettato di entrare a far parte della famiglia biancorossa per occuparsi insieme a me del settore giovanile. È una persona genuina che si impegna tantissimo e sono sicuro che sarà un tassello fondamentale per la nostra crescita. Il prossimo anno, infatti, abbiamo deciso di aumentare il numero di squadre del settore giovanile, ci concentreremo su Primi Calci, Piccoli Amici, Pulcini ed Esordienti“.

Comparato poi si sofferma sui valori che caratterizzeranno il lavoro svolto con i giovani calciatori: “Stiamo cercando di costruire qualcosa di importante per Carcare, in quanto lo sport e nello specifico il calcio sono sempre stati un riferimento per i bambini e i ragazzi del paese. Le tre parole magiche sono divertimento, educazione e rispetto: principi che abbiamo già iniziato a trasmettere l’anno scorso e che sono la base per costruire qualcosa di solido“.

Oltre al settore giovanile, la società si è impegnata e si impegnerà anche nella realizzazione di numerose iniziative sociali che coinvolgano scuole e giovani. “La scorsa stagione si è conclusa a metà – spiega Comparato -, proprio sul più bello, mentre stavamo concludendo interessanti collaborazioni con le scuole per attività anche extra calcistiche, come il progetto del Coni ‘Sport per tutti’, volto a consentire ai ragazzi più bisognosi di praticare sport, con grande orgoglio la Carcarese è stata l’associazione sportiva della Provincia ad avere più adesioni. Da ricordare anche l’iniziativa ‘Ragazzi in gioco’ in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Carcare che permetteva agli studenti delle Medie di trascorrere le ore di educazione fisica al Corrent. Il successo di questi progetti è per la maggior parte opera del nostro presidente Dino Vercelli, un vero vulcano di idee. In cantiere ci sono ancora tante novità, alcune delle quali mi sono state suggerite da Vargiu e potrebbero partire già quest’estate!”.

Gli ottimi risultati ottenuti in questo primo anno della nuova presidenza Vercelli sono derivati da un costante e stimolante lavoro di collaborazione tra tutto lo staff biancorosso, come sottolinea lo stesso Comparato: “Ovviamente non si può fare tutto da soli. Sono stato felicissimo di collaborare con Matteo Siri e Paolino Alloisio, che hanno costituito un gruppo fantastico con la Juniores che il prossimo anno affronterà il campionato di Seconda Categoria, così come è stato un piacere collaborare con Loris Chiarlone e Aldo Gepponi per quanto riguarda gli allievi. Infine sono stati fondamentali Stefania Resio (a cui devo ancora un aperitivo), che grazie alla sua esperienza in soli sei mesi mi ha insegnato tanto. Davide Manfredi, che nonostante la giovane età si è dimostrato un ragazzo disponibile e in gamba oltre ogni aspettativa e i suoi due vice mister, Calogero Boscarino e Nico Franco. Stiamo parlando del prossimo anno e sono in attesa di una conferma compatibilmente con impegni lavorativi e universitari. Non mi resta che fare un in bocca al lupo a tutti i biancorossi per la prossima stagione. Vamos Carcarese, falla girare!”.