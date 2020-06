Carcare, un altro appuntamento con il Mercato dei produttori locali

Carcare. Un altro appuntamento con la rassegna dei produttori agricoli a Carcare, lungo il viale che costeggia piazza Caravadossi. Il 6 giugno, a partire dalle 7.30, una mattinata dedicata al Mercato di aziende del territorio, che proporranno qualità e convenienza a km zero.

L’Amministrazione comunale, in collaborazione con Coldiretti e Cia, come ogni primo sabato del mese propone gli stand di produttori valbormidesi, della Riviera e del basso Piemonte che espongono frutta, verdura, formaggi, salumi, olio, confetture dolci e quant’altro. Un appuntamento ormai consolidato che, ormai da tempo, gode del favore della clientela, sempre numerosa, da cui gli organizzatori ricevono stimoli positivi per proseguire nel percorso di valorizzazione della filiera enogastronomica.

Nelle prossime edizioni torneranno, inoltre, gli eventi legati alla promozione del territorio e alla degustazione, come Cia e Coldiretti hanno, in passato, messo in campo nell’ottica di una più ampia condivisione dei prodotti locali.

In questo momento di ripartenza, in cui, però, è importante mantenere giusti comportamenti per evitare il contagio con il Covid, si raccomanda di attenersi alle regole e di rispettare le indicazioni per non creare assembramenti.