Carcare, stop alle prenotazioni telefoniche: l’isola ecologica torna al consueto funzionamento

Carcare. Stop alle prenotazioni telefoniche: l’isola ecologica, per il conferimento di tutti quei rifiuti non previsti per il normale servizio porta a porta, torna al consueto funzionamento.

Il servizio è attivo da tre anni sul territorio del Comune e, per usufruirne, i cittadini devono recarsi appena fuori il centro abitato, sulla SP 15 in direzione Pallare.

“A partire da martedì 23 giugno, – ha annunciato il sindaco Christian De Vecchi, – terminano le modalità di ingresso disciplinate dai Decreti Ministeriali in occasione dell’emergenza sanitaria. Quindi non occorrerà più prenotarsi per i servizi di conferimento”.

“Le giornate di apertura rimangono invariate il martedì e sabato mattina (9-12), e giovedì pomeriggio (14-17). Gli accorgimenti che si dovranno rispettare per garantire gli accessi in condizioni di sicurezza sia per gli utenti che per gli operatori, sono gli stessi previsti per tutte le attività produttive. L’utilizzo della mascherina e dei guanti è ovviamente obbligatorio”, ha concluso il sindaco.