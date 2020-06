Caos autostrade, ora spunta anche il semaforo

Genova. Cantieri, scambi di carreggiata, caselli e tratti chiusi e code chilometriche. E ora arriva pure… un semaforo.

L’immagine, forse inviata da un cittadino, è stata postata su Facebook dal presidente della Liguria Giovanni Toti. Il governatore nel post ha ribadito che la Liguria “non resterà ferma davanti a questa condanna all’isolamento pronunciata da Aspi e Mit con questo piano di messa sicurezza che intrappola i liguri per ore in autostrada, paralizzando una regione intera”.

In realtà pare che alcuni semafori ai caselli, come quello della foto riferito a Chiavari, siano attivi da giorni, ma in molti pensavano fossero accesi solo di notte.