Caos autostrada, UIL: “Liguria ostaggio dell’incapacità organizzativa e del profitto”

Liguria. “La ripresa è sicuramente un momento complicato e delicatissimo per una regione come la Liguria che da anni sta pagando una grave carenza di infrastrutture: questa bellissima regione ha bisogno di far ripartire tutte le attività e economiche e produttive nel minor tempo possibile e ovviamente quello che sta accadendo in questi giorni va in un’altra direzione”. È il commento critico espresso da Mario Ghini, segretario generale UIL Liguria.

“È palese che esista un serio problema sulla rete autostradale ma sarebbe sbagliato pensare che la colpa sia solo di un gestore – aggiunge – Vorrei ricordare che tutta la Liguria è ostaggio dell’incapacità organizzativa e del profitto da parte di tutti i gestori della rete nella nostra regione, basti pensare ai mesi a corsia unica della tratta La Spezia-Sestri Levante, dovuta solo a ritardi per la messa a norma delle gallerie e non solo a problemi di sicurezza”.

“Non possiamo dimenticare un altro servizio che potrebbe aiutare a ridurre l’impatto delle inefficienze: il treno – dice ancora il rappresentante sindacale – Come mai a distanza di una settimana dalla riapertura della mobilità tra regioni il servizio ferroviario in Liguria è ancora fermo al palo? Pochi Intercity e Frecce sono apparsi sugli orari di Trenitalia, però in questi giorni ci premuniamo di far sapere che per il turismo ci sarà un Freccia Rossa 1000, quanto di più tecnologico ed efficiente può mettere a disposizione Trenitalia per la popolazione ma con un unico risultato: i cittadini pagheranno salatissimo un servizio che, per ovvie carenze infrastrutturali, avrà tempi di percorrenza al pari di un Intercity, alla faccia del rendere un favore ai cittadini”.

“Non sarebbe più utile che la politica tutta, da destra a sinistra, senza demagogia e ricercare la primogenitura di chi l’ha detto prima, cominciasse a rimboccarsi le maniche e facesse ciò di cui i liguri hanno bisogno? – si chiede Ghini – Avere autostrade percorribili senza code interminabili e treni che permettano di muoversi con la possibilità di scegliere orari e costi più consoni alle necessità non sembrano obiettivi così impossibili”.

“Se davvero si riuscisse a fare sistema su questi temi, remando tutti insieme nella stessa direzione, sicuramente i liguri vivrebbero meglio la quotidianità e probabilmente si potrebbe davvero uscire prima dalle difficoltà ricercando quella ripresa che potrebbe rappresentare quel salto di qualità per un territorio che subisce la perenne campagna elettorale e che è lasciato in balia di eventi che non permettono una ripresa adeguata”, conclude Mario Ghini.