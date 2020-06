Campi solari, la protesta di una mamma: “A causa del Covid-19 sono diventati roba per ricchi”

Liguria. Sono una mamma non solo disperata ma anche arrabbiata: quest’anno a causa del Covid-19 i campi solari sono diventati roba per ricchi con tariffe allucinanti che solo persone abbienti possono permettersi.

Il Covid-19 impone regole rigide e costi che salgono alle stelle e lo capisco. Visti i costi alle stelle molti Comuni non raggiungono un numero minimo di iscritti e non fanno il campo solare e nuovamente capisco. Allora le mamme che lavorano e devono rientrare al lavoro cercano negli altri comuni e come non residenti, le tariffe sono ancora più alte e lo capisco. Non solo, in alcuni comuni le tariffe non residenti non si sanno ancora ma le iscrizioni le prendono e se rinunci devi pagare pure la penale: ora non capisco più.

Capisco che i bambini sono a casa da quattro mesi e che bisogna lavorare ma nessuno capisce come si possa lavorare senza i campi solari. Perché io devo capire sempre gli altri ma nessuno capisce mai noi genitori? Ora i bambini dove li lascio? Le amministrazioni comunali dovrebbero aiutare le famiglie ma vedo con grande rammarico che non lo fanno.