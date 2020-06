Agg. ore 11.10 – Ci sono volute oltre due ore di lavoro per liberare la strada di Rollo, unica via alternativa all’Aurelia chiusa per frana per i collegamenti tra le province di Imperia e Savona, a parte l’autostrada. La carreggiata è stata liberata dal camion e una volta ripulita la strada riaperta al traffico.

Andora. Viabilità bloccata al momento tra Andora e Cervo a causa di un camion incastrato in una curva di Capo Mimosa, la strada per Rollo. Con la contemporanea chiusura per l’Aurelia per 48 ore, al momento gli unici modi per viaggiare tra la provincia di Savona e quella di Imperia sono l’autostrada A10 o addentrarsi nell’entroterra.

I disagi di stamane nascono dalla chiusura dell’Aurelia per due giorni disposta da Lina Cha, sindaco di Cervo, a causa di un rischio frana. La viabilità è stata interrotta ieri alle 18 in modo tale da consentire le verifiche della gravità del fronte franoso che si è aperto sulla sovrastante via Romana di Levante.

La circolazione dei mezzi pesanti, da programma, viene dirottata sull’autostrada mentre il collegamento da e per Andora è garantito dalla strada per Rollo dal confine di Cervo al ponente di Andora. Un camionista però, evidentemente, non accorgendosi dei divieti o forse tratto in inganno dal navigatore, ha comunque imboccato quella strada finendo per incastrarsi in una curva.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che ora avranno il compito di liberare la sede stradale e sbloccare la circolazione. Presenti anche i carabinieri della stazione di Diano Marina e la polizia municipale di Cervo.