Savona. Continua ad essere chiusa in entrambe le direzioni l’autostrada A10 tra Varazze e la complanare di Savona. Le operazioni di spegnimento del mezzo pesante andato a fuoco sono terminate, ed ora è in corso la rimozione del veicolo.

All’interno del tratto chiuso il traffico non è più bloccato, ma i disagi per gli automobilisti non sono terminati. In direzione di Savona infatti si segnala una coda di 12 Km tra Arenzano ed Albisola, ed una coda di 9 km tra Genova Aeroporto ed il Bivio con la A26 Genova-Gravellona Toce.

Foto 3 di 4







La chiusura della A10 e le lunghe code stanno ovviamente avendo ripercussioni anche sulla viabilità ordinaria: tutto il traffico si è riversato sull’Aurelia, e il centro di Savona è totalmente paralizzato.

Leggi la cronaca dell’incendio