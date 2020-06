Alassio. Cambio ai vertici del Leo Club Alassio “Baia del Sole”. In seguito alle elezioni per il rinnovo del direttivo, nei giorni scorsi è avvenuta la consueta cerimonia del passaggio di consegne tra presidente uscente e presidente eletto dell’associazione di volontariato e beneficenza molto attiva sul territorio alassino e laiguegliese.

Alessandra Marasco, presidente del Leo Club Alassio per gli anni sociali 2018/2020 e cerimoniera del Distretto Leo 108 Ia3 per l’anno sociale 2019/2020, ha passato il testimone a Sara Maghella, che andrà a guidare un club in grande rinnovamento sia dal punto di vista dei soci, grazie all’ingresso di nuove capaci leve, che nella continua ricerca di service sempre al servizio della comunità.

La presidente uscente, nel corso della serata che ha visto un cambio ai vertici anche del club padrino, Lions Club Alassio “Baia del Sole”, ha presentato ai soci Leo e Lions, oltre che ai numerosi ospiti tra i quali il vice sindaco Angelo Galtieri e numerose autorità di altre associazioni cittadine come la Fidapa, il bilancio dell’anno appena conclusosi e ha accompagnato l’ingresso di ben quattro nuovi soci: Lisa Simone, Arianna Vio, Gabriele Frati Lardel e Andrea Marcinnò.

La nuova presidente del Leo Club Alassio Baia del Sole, Sara Maghella, classe 1999, ha scelto il nuovo direttivo così composto: vice presidente Gabriele Frati Lardel; segretaria Lisa Simone; tesoriere Andrea Bonavia; cerimoniere Andrea Marcinnò e Leo Advisor Luca Russo.

Immediate da parte dei Leo le felicitazioni alla nuova presidente Lions, Virginia Carbone, ed al suo direttivo con l’augurio di confermare sempre la preziosa e proficua collaborazione sul solco degli scorsi anni sociali.