“Cambiamo le sedi dei seggi elettorali”, la proposta del Pd per non interrompere l’anno scolastico

Regione. Cambiare le sedi dei seggi elettorali per evitare di impattare sull’anno scolastico e quindi, ancora, sugli studenti. Questa la proposta del Partito Democratico che arriva per voce del suo segretario Nicola Zingaretti, e che vuole in qualche modo superare l’impasse politico creatosi con la scelta del governo di tenere le prossime consultazioni elettorali il 20 e 21 settembre.

“Sulla scuola – ha detto il segretario del Pd – mi permetto di fare un appello al Governo, ministero dell’Interno, al ministero dell’Istruzione e alle prefetture. Viste le scelte di carattere elettorale che si stanno facendo sarebbe bene uno sforzo, anche per tutelare la salute, che i seggi elettorali si tengano il più possibile questa volta in altri luoghi o in luoghi separati nelle scuole”.

“Penso a grandi aree come le palestre, o concordandolo con sindaci e prefetture in altri luoghi pubblici che non siano le scuole per evitare di interrompere il ciclo scolastico all’apertura dell’anno scolastico e dopo un anno scolastico colpito del Covid” ha aggiunto Zingaretti.