Calciomercato, per la Cairese novità in tutti i reparti

Dopo l’annuncio del ritorno di mister Mario Benzi, la Cairese è sempre più attiva nella costruzione della squadra per la prossima stagione. Novità in quasi tutti i reparti. In porta sembra ormai certa la permanenza di Alberto Moraglio, in gialloblù da due anni, così come il centrale Luca Doffo anche lui dovrebbe essere riconfermato. In difesa, si attende il ritorno del terzino Nicholas Nonnis che, dopo una parentesi all’Aurora, si dice torni a vestire i colori gialloblù.

Questioni di giorni anche le riconferme dei centrocampisti Lorenzo Facello e Luca Dematteis. Sempre in mediana sembra fatta per l’addio di Matteo Piana, in partenza per Vado, per trovare un degno sostituto mister Benzi ha contattato l’ex capitano Matteo Spozio che sembrerebbe, però, aver rifiutato la corte per rimanere all’Olimpia Carcarese.

Movimenti anche in attacco, numerose le avances ricevute da capitan Saviozzi soprattutto dal Piemonte, ma il cairese non dovrebbe rinunciare alla fascia. I rumors non risparmiano Mirko Di Martino: saltata la trattativa con il Vado, squadra dell’amico Diego Alessi, il forte attaccante toscano resterà in gialloblù? Sembra di sì, giocatore e società stanno cercando l’accordo dopo l’ottima stagione disputata. Sempre riguardo al reparto offensivo, un altro nome circola tra gli addetti ai lavori ed è quello di Lorenzo Anselmo della Sestrese, corteggiato dai gialloblù già negli scorsi anni, ma all’attaccante verdestellato è interessato anche il Pietra Ligure.