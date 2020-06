Calcio, panchine confermate per Aurora, Dego e Millesimo. Cambia il Mallare

Valbormida. Molte squadre calcistiche valligiane mantengono lo staff della passata annata, chiusasi come noto anzitempo a causa dell’emergenza pandemica.

L’Aurora Calcio, finita al terzo posto nel campionato di Prima Categoria A, ricomincerà da dove aveva concluso, vale a dire da Simone Adami.

Ai cairesi può restare l’amaro in bocca, per un torneo che li vedeva protagonisti e ancora in lizza (a 5 punti del Soccer Borghetto promosso, con otto gare da disputare).

Sempre in Prima Categoria, anche il Millesimo rinnova il proprio sodalizio con Simone Peirone. Mirco Bagnasco, scendendo di categoria, confermato a Dego.

A Mallare invece si cambia. Il nuovo mister sarà Simone Testa. Si tratta di ritorno, a distanza di una decade. L’ex tecnico Massimiliano Ghione è andato al Celle Riviera: guiderà la squadra juniores della nuova società cellese, fusasi col Riviera del Beigua.