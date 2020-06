Eccellenza, Mario Benzi sempre più vicino alla panchina della Cairese

Mario Benzi sembra destinato a diventare il nuovo allenatore della Cairese. Dopo la chiusura del rapporto con mister Maisano, i gialloblù puntano su un volto già noto in quel di Cairo Montenotte. Il tecnico piemontese, infatti, aveva portato l’allora società di Franco Pensiero a sfiorare la vittoria in Eccellenza nella stagione 2010/11, ma nonostante 18 giornate al vertice, la sconfitta con il Bogliasco, vincitore di quell’anno, fece scivolare i gialloblù al terzo posto. L’anno successivo, Benzi fu riconfermato alla guida, il suo vice fu l’attuale direttore sportivo Matteo Giribone, la squadra concluse il campionato in ottava posizione.

Ma non solo Cairese, Mario Benzi gode di un ottimo curriculum. Ricordiamo le sue esperienze alla guida di Derthona, Colline Alfieri Don Bosco, Nova Colligiana, Asti Colligiana, ma soprattutto il “triplete” vinto nel 2008/2009 sulla panchina dell’Acqui (campionato di Eccellenza, Coppa Piemonte e Supercoppa Piemonte). Dopo 4 anni di inattività (a parte una breve parentesi la scorsa stagione alla Ovadese Silvanese in Promozione), il tecnico sembra aver scelto la Cairese per rimettersi in gioco, sarà coadiuvato dal preparatore atletico e bandiera gialloblù: Giorgio Caviglia.