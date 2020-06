Calcio, la Baia Alassio si affida a Fabio Ghigliazza

Alassio. Il prossimo allenatore della Baia Alassio sarà Fabio Ghigliazza.

Ghigliazza, ex tecnico dell’Andora, rileva il posto di Pietro Iurilli, deciso a prendersi una pausa dal campo, rimanendo comunque nella società come dirigente dell’area tecnica.

Le vespe, giunte a metà classifica nel passato campionato di Prima Categoria A, punteranno a confermarsi, provando, se possibile, a migliorarsi.

Le intenzione, spiegate dal direttore sportivo Marcello Panuccio, sono quelle di portare qualche elemento più “vecchio”, da garantire la giusta esperienza al gruppo.

“In questo momento siamo in fase di analisi della rosa dell’annata precedente da parte del nuovo Mister: abbiamo già riconfermato tutti i nostri giovani di proprietà ed alcuni altri già presenti nel ’19-’20. Per il resto sono già stati effettuati molti incontri conoscitivi con alcuni prospetti importanti nell’attesa che si possa innanzitutto realmente firmare i tesseramenti ed aver modo di valutare con attenzione dove intervenire, o come migliorare ruoli specifici per aver il giusto connubio tra giovani di qualità ed esperienza di categoria (o anche provenienti da categorie superiori)”.