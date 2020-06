Calcio albisolese in lutto, è morto Redo Guerrini

Albisola Superiore. Lutto nel mondo del calcio della provincia di Savona, in particolare delle due Albisole. All’età di 81 anni è morto Redo Guerrini.

Appassionato di calcio fin da giovane, aveva giocato nelle squadre locali, in primis Santa Cecilia ed Albisola. In seguito, si era dedicato al ruolo di allenatore, guidando formazioni giovanili del Savona e diverse prime squadre, tra le quali Albisola, Santa Cecilia, Millesimo e Mallare.

Il pallone era sempre rimasto la sua passione, al punto che, fino a pochi mesi fa, ogni venerdì sera era presente al campetto ad assistere alla partita settimanale tra alcuni ragazzi del posto. Ogni estate partecipava con entusiasmo al raduno estivo delle vecchie glorie delle due squadre albisolesi.

Sebbene preferisse non stare al centro delle attenzioni per il suo carattere riservato, Guerrini era apprezzato e benvoluto da tutti. Sempre molto determinato, autentico e pronto al dialogo, è stato apprezzato e stimato in ambiti calcistici e nella vita di tutti i giorni.

Redo, pensionato Italsider, lascia la moglie Iolanda e i figli Massimo e Danilo.

“Il presidente, il consiglio direttivo e tutti i tesserati addolorati per la scomparsa dell’amico Redo Guerrini, già calciatore ed allenatore del Gruppo Sportivo Santa Cecilia, esprimono ai familiari le più sincere condoglianze per questo profondo momento di lutto” è il messaggio di addio della società albissolese. Ad esso si aggiunge il cordoglio degli organizzatori del ritrovo delle vecchie glorie.