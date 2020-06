Cairo, doppio investimento pedonale: travolti due ragazzi e soccorsi mobilitati

Cairo Montenotte. Allarme a Cairo Montenotte dove, una manciata di minuti prima delle 11, si è verificato un doppio investimento pedonale.

A restare travolti e feriti in seguito all’impatto sono stati due ragazzi, investiti in via Andrea Colla da una vettura.

Non si sa ancora sulla dinamica dell’accaduto, ma immediata è scattata la chiamata ai soccorsi. Sul posto, due ambulanze della croce bianca di Cairo.

Nonostante l’urto e il conseguente, grande spavento per fortuna i due giovani se la sono cavata con ferite giudicate lievi. Soccorsi in prima battuta dai militi, sono poi stati trasportati entrambi all’ospedale San Paolo di Savona, rispettivamente in codice giallo e verde.