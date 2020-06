Cade da un muretto, grave trauma cranico: trasportata d’urgenza al Santa Corona

Albenga. E’ stata trasportata d’urgenza in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Una donna di 70 anni è rimasta vittima di una brutta caduta, avvenuta da un muretto all’interno dell’area ospedaliera di Albenga. E’ successo oggi pomeriggio poco dopo le 16.00, per cause ancora in via di accertamento.

L’anziana ha battuto violentemente la testa, riportando un grave trauma cranico.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Bianca di Albenga e dell’automedica del 118: dopo le prime cure il trasferimento presso il nosocomio pietrese.

La 70enne è in pericolo di vita.