Cade con lo scooter: 40enne in ospedale

Celle Ligure. Incidente stradale questa sera a Celle Ligure, in piazza del Popolo.

Secondo quanto appreso, intorno alle 21 e 30, il conducente di uno scooter ha perso il controllo del mezzo, per cause ancora in via di accertamento, finendo a terra. Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Rossa di Varazze e del 118.

Fortunatamente l’uomo alla guida del motociclo, un 40enne, non ha riportato gravi traumi o ferite e le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.

Dopo le prime cure da parte dei sanitari è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona per gli accertamenti medici del caso.