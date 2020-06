Borgio “riparte con il sorriso”: ecco il video carico di emozioni realizzato dai commercianti

Borgio Verezzi. Borgio riparte con il sorriso. È questo il messaggio corale che i commercianti di Borgio hanno deciso di lanciare all’indomani del difficile periodo figlio dell’emergenza Coronavirus.

La voglia di ripartire è tanta ed accomuna tutti i commercianti, che si sono resi protagonisti di un video promozionale carico di emozioni. Il progetto, promosso dal consigliere comunale al turismo Andrea Costa e realizzato dal giovane imprenditore borgese Siri, mostra lo scambio di oggetti tra i vari commercianti all insegna della collaborazione.

“Dal distanziamento forzato che abbiamo subito, i commercianti hanno tratto una lezione preziosa: solo uniti si vince”. Il messaggio a corredo del video, impreziosito dalle bellezze di un territorio unico nel suo genere, ricco di storia, di attrattive turistiche e percorsi naturalistici.

Poco meno di un mese fa, inoltre, è nata la pagina Facebook “i commercianti di Borgio Verezzi” per far sì che cittadini e turisti siano sempre aggiornati sulle iniziative. Nei prossimi mesi, poi, il focus sarà il consolidamento del gruppo per lo sviluppo di eventi sul territorio.