Borghetto, Paolo Erre nuovo commissario della Lega

Borghetto Santo Spirito. E’ Paolo Erre il neo commissario della sezione della Lega di Borghetto Santo Spirito. Succede a Stefano Mai, che ha ricoperto l’incarico dall’agosto 2017 ad oggi, giorno in cui ha rassegnato le dimissioni.

“Grazie ai sostenitori e militanti che hanno lavorato assiduamente al mio fianco in questi anni – dichiara Mai – Congratulazioni ed in bocca al lupo a Paolo Erre, neo commissario. Grazie a Roberto Sasso del Verme, Paolo Ripamonti e Edoardo Rixi per la fiducia che mi hanno accordato”.

“Ora è tempo di scaldare i motori per le vicine elezioni regionali. Sperando che PD e 5 stelle ci vogliano mandare al voto”, conclude Mai.

Paolo Erre, ex candidato tra le fila della lista “Borghetto C’è” del sindaco Giancarlo Canepa, è stato anche membro del Cda dell’azienda speciale Sael.