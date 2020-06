Boom di pre-candidature, dal 7 luglio via alle domande per il bando “Poli di Ricerca”

Regione. Sono 103 le pre-candidature presentate, attraverso il sito di Filse, per il bando Por Fesr-Asse 1 ricerca innovazione (azione 1.2.4) per il supporto alla realizzazione di progetti complessi su ricerca e sviluppo per le imprese aggregate in Poli di Ricerca.

“Un numero pienamente soddisfacente – commenta l’assessore allo sviluppo economico Andrea Benveduti – che potrebbe generare tra gli 85 e i 90 progetti di ricerca. Un numero ben superiore, rispetto alla prima edizione del bando del 2017 che aveva visto la presentazione di 58 domande”.

Il bando da 10 milioni di euro, destinato al finanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle tre aree della Smart Specialization Strategy regionale (sicurezza e qualità della vita del territorio, tecnologie del mare, salute e scienze della vita), sarà attivo dal 7 al 21 luglio.

“Per consentire a tutte le imprese che hanno inviato la pre-candidatura la possibilità di presentare domanda, abbiamo provveduto alla sospensione della modalità “off-line”, permettendo alle imprese aggregate ai Poli di Ricerca di accedere direttamente il giorno 7 luglio alla configurazione “on-line” della piattaforma di Filse”.

Si ricorda che l’agevolazione prevede il contributo a fondo perduto tra il 25% e il 70% per progetti di Ricerca e Sviluppo, che devono avere un costo ammissibile compreso tra 400 mila e 2 milioni di euro e di durata non superiore a 18 mesi.