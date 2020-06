Boissano, ultimo giorno di scuola “live” per i ragazzi della quinta elementare

Boissano. Non solo i ragazzi della quinta elementare di Bergeggi ieri hanno festeggiato l’ultimo giorno di scuola con una lezione non in modalità virtuale ma “di persona”. Anche i loro coetanei di Boissano, infatti, hanno deciso di celebrare il passaggio dalle elementari alle media rivedendosi di persona.

Come ricordano dal Comune, quello che si è appena concluso è stato “un anno scolastico particolare per tutti i ragazzi che a causa del Covid sono stati costretti a restare chiusi in casa e a non frequentare i loro compagni e coetanei”.

E per questo “i ragazzi della quinta elementare di Boissano hanno voluto festeggiare il loro ultimo giorno di scuola rivedendosi, in completa sicurezza, per potersi salutare. Il prossimo anno intraprenderanno un nuovo percorso di vita frequentando le scuole medie, chi di Loano, chi di Toirano”.

In attesa di quel momento, i ragazzi hanno deciso di rivedersi un’ultima volta come classe fermando “questo incontro in una foto che resterà a ricordo di 5 anni di vita insieme”.