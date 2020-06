Benessere, prendersi cura del corpo per stare meglio

Benessere è una parola che mi piace molto.

Trovo che esprima un concetto di equilibrio estremo che può riguardare tanti aspetti della nostra vita. Esprime effettivamente un concetto trasversale: dal benessere economico al benessere psicologico, a quello fisico, per scivolare in quello spirituale, o ambientale e tante altre tipologie.

Benessere può essere tante cose e in questo articolo vorrei parlare di benessere fisico.

È già di per se un argomento ampissimo, che può riguardare diverse sfere, ma qui vorrei affrontare il tema del prendersi cura del proprio corpo per stare bene.

Non sono una cultrice del body positivity. Per natura non riesco ad essere comunque sempre positiva verso il corpo se questo mi fa stare male o mi fa sentire a disagio.

Preferisco un approccio basato su un rapporto sano con il mio corpo, onesto, stabilendo un equilibrio tra estetica, salute e psicologia.

Questo richiede un grandissimo sforzo e implica la voglia di continuare a migliorarsi, senza combattere battaglie perse in partenza o fissarsi su obbiettivi irraggiungibili.

Perché il nostro cervello non può comandare proprio tutto, quindi se il nostro corpo ha una determinata struttura, non possiamo pensare di stravolgerlo. Ma possiamo migliorarlo molto, per la salute, prima di tutto, per la bellezza e per far emergere la nostra unicità, perché essere belli significa soprattutto essere noi stessi.

Questo l’ho imparato leggendo e rileggendo il libro da cui non vorrò mai separarmi, L’arte della semplicità – in un mondo di eccessi, semplificare la propria vita è arricchirla – di Dominique Loreau.

Secondo la Loreau, la bellezza è un connubio di numerosi fattori, quali la sicurezza, l’orgoglio, la presenza, il portamento, la verve.

Parliamo di “presenza”, non quindi un corpo perfetto, ma ben tenuto, rispettato.

Nessuno può prendersi cura del nostro corpo come noi stessi, quindi se lo trascuriamo, la nostra salute ne risente e questo è il bene più prezioso che abbiamo. Allora è meglio prendere coscienza e agire prima che sia troppo tardi. Senza esagerare, con garbo e tranquillità.

Un po’ di attività fisica, una dieta equilibrata, trattamenti ad hoc per gli inestetismi e farsi aiutare dai medici specialisti è sempre la scelta migliore.

Essere belli è essere piacevoli e in salute a qualunque età.

Insomma, se non ci prendiamo cura di noi stessi e del nostro corpo, ne diventeremo vittime, perché prima o poi ci chiederà il conto.

Mentre lascio agli specialisti la cura della nostra salute, io faccio i conti con l’età che avanza e le attenzioni che devono aumentare. Senza stress, con tranquillità e voglia di stare bene con me stessa e gli altri.

Da sempre ho la passione per la cosmetica. Ho sempre curato molto la pelle, l’organo più esposto del nostro corpo. Grande attenzione all’esposizione al sole, creme specifiche, maschere, detersione ad hoc.

La pelle dice la verità su di noi.

È indispensabile prendersene cura e coccolarla nelle diverse fasi della vita e, visto che le esigenze cambiano, anche da un punto di vista etico, sono andata a trovare la mia amica Anna Caffa, titolare con il marito Claudio di una nota profumeria di Albenga, per avere suoi consigli sui cosmetici da utilizzare.

Volevo prodotti Made in Italy, per assecondare la necessità di favorire l’economia del nostro Paese, che fossero naturali, senza attivi di derivazione animale, senza derivati del petrolio, senza coloranti e conservanti dannosi.

Anna mi ha proposto la linea di cosmetici Physio Natura, di produzione italiana, che rispetta tutte le specifiche summenzionate e con elevata concentrazione di attivi naturali, con leggere fragranze ad elevata tollerabilità cutanea, con packaging semplice e funzionale.

C’è di più: i prodotti di Physio Natura sono sempre più green, senza parabeni, petrolati e PEG, e sono dermatologicamente testati presso i più importanti centri di ricerca in Italia , che ne attestano la tollerabilità cutanea e la valutazione di efficacia.

Un’azienda che si impegna a ridurre l’impatto ambientale, con packaging prodotti solo con plastica riciclabile derivante dalla canna da zucchero, che permette di riutilizzare i flaconi e produrre meno rifiuti e meno energia per doverli smaltire.

Inoltre, hanno piantato una foresta di manioka, chiamata la Foresta Bianca di Physio Natura, nata in collaborazione con L’associazione Milioni di Promesse. Un progetto che ha supportato la nascita di una piantagione di circa 5 ettari di manioka nella Repubblica Democratica del Congo e che supporterà la vita e l’economia della popolazione locale e le l’attività dell’associazione APMQ, Asbl ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE MINORITE QUALITATIVE.

Prodotti perfetti per le mie esigenze etiche e di trattamento viso e corpo.

I prodotti della linea Physio Natura hanno anche un eccellente rapporto qualità prezzo, cosa che ci fa stare ancora meglio, perché possono essere accessibili a tutti.

Insomma, il benessere passa per il nostro corpo, per questo dobbiamo sempre prendercene cura meglio che possiamo.

“La malattia più grave è il disprezzo del corpo” (Cit. Montaigne)

