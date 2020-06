Azioni Volkswagen 2020: quali le novità

Il mercato azionario è da sempre ricco di interessanti possibilità, soprattutto quando si parla di aziende importanti come la Volkswagen.

L’azienda non ha bisogno di presentazioni, ma il suo percorso finanziario è stato anche abbastanza travagliato, a causa delle varie problematiche che sono emerse negli ultimi anni.

Nonostante tutto l’azienda si è sempre difesa molto bene, anche da crisi importanti. Tutt’oggi il mercato delle autovetture non riesce a decollare, eppure l’azienda di Wolfsburg è sempre rimasta nella Ivy League del settore.

Ad oggi il titolo è molto interessante ma non semplice da approcciare. Una situazione complessa come questa abbisogna dei giusti strumenti, e cercheremo di capire quale può essere il miglior modo di comprare azioni volkswagen.

Comprare azioni Volkswagen: stato di salute societario

Gli ultimi anni non sono stati facili per la società tedesca. Lo scandalo prodotto della falsificazione dei dati sulle emissioni delle proprie vetture ebbe grossi risvolti negativi. Tuttavia la ripresa non si fece attendere, dimostrando quanto siano larghe di un’azienda storica e rinomata come questa.

Tutt’altra questione è legata alla crisi che da anni sta investendo il settore automobilistico. I dati non sono positivi e soprattutto in occidente si fa molta fatica a vendere auto.

Proprio per questo Volkswagen sta tentando di entrare nel mercato cinese attraverso le sue vetture elettriche, e ad oggi il tentativo sembra produrre buoni risultati.

Proprio sul terreno dell’elettrico si giocherà un’importante battagli per questo settore.

La concorrenza è molto forte, basti pensare a Tesla, tuttavia l’azienda tedesca sembra meglio posizionata in continenti come Europa e Asia, che rappresentano gran parte del mercato globale e sono ancora refrattari ad accogliere le creazioni di Musk.

Il futuro dell’azienda non è così scontato come molti credono. Marzo è stato sicuramente un mese difficile, considerando anche l’esplosione dell’emergenza sanitaria che chiaramente ha del tutto bloccato il settore dei trasporti, tuttavia il titolo è in ripresa, anche se le quotazioni pre-2015 sembrano ancora lontane.

Per questi motivi, utilizzare i contratti per differenza potrebbe essere un ottimo modo di sfruttare l’ambivalenza di questa azienda.

Comprare azioni Volkswagen: contratti per differenza

Gli analisti sono abbastanza incerti su come agire nei confronti di questa azienda e molti decidono per la via shortista, affidandosi il più possibile agli elementi tecnici.

Per questo i contratti per differenza offrono un ottimo modo per sfruttare qualsiasi situazione si presenti. Con essi è possibile investire sia al rialzo che al ribasso, così da cautelarsi in caso di nuova crisi di settore.

Tuttavia affidarsi alla sola analisi tecnica potrebbe risultare limitante e non darebbe una visione completa su una azienda come Volkwagen.

In generale rimanere aggiornati su tutte le novità provenienti dai mercati è decisamente importante, soprattutto quando si parla di mercato azionario, dove ogni elemento può avere una forte incidenza finanziaria.

La possibilità di investire utilizzando la leva finanziaria rende molto interessanti i CFD, pur tenendo conto dell’enorme rischiosità della leva.

Proprio per questo i livelli possibili son ostati limitati dall’ESMA, e oggi è possibile utilizzare la leva per un massimo di 5:1 sul mercato azionario.

Come molti sapranno, con i contratti per differenza non è possibile accedere ai dividendi societari, poiché non si acquistano in tutto e per tutto le azioni dell’azienda in questione, ma avviene unicamente una speculazione sulle oscillazioni, che per Volkswagen non mancano di certo.

Come che sia, è indubbio che attualmente le quotazioni di Volkswagen siano ampiamente sottostimate. A causa dello scandalo delle emissioni la società ha perso quasi il 60% del suo valore borsistico, anche se le vendite non sono affatto calate.

La ripresa c’è stata ma non è azzardato pensare che nei prossimi anni l’azienda di Wolfsburg possa tornare vicina alle vecchie quotazioni, rappresentando una grossa opportunità per gli investitori, che potranno beneficiare dei prezzi relativamente bassi delle azioni.