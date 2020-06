Aziende e professionisti a confronto dal 15 al 20 giugno con Tech Jobs Fair

Genova. Ci saranno speech in forma di webinair, ma anche colloqui sulla piattaforma Visiotalent, che permette di registrare le risposte in tempo reale, momenti di formazione, in collaborazione con Universita’ di Genova, interviste alle aziende, oltre a diversi panel tematici, riservati a professionisti ed esperti di vari settore, sulle possibili commistioni tra tecnologie e altri ambiti.

Sono i punti di forza di Tech jobs fair Smart edition, che, dal 15 al 20 giugno 2020, sarà online in un’edizione inedita pensata per adattarsi alle limitazioni del Coronavirus e sfruttare al massimo le opportunità del digitale. Un appuntamento concepito per mettere in contatto domanda e offerta tra le realtà imprenditoriali tecnologiche e i professionisti alla ricerca di nuove esperienze e occasioni di crescita.

“Abbiamo avvertito l’esigenza di non attendere un ritorno alla normalità, per ora molto lontano – sottolinea Rodolfo Dué, uno degli ideatori – ma anticiparlo, andando letteralmente incontro alle rinnovate esigenze di un mondo, quello del Tech, che in questo periodo sta vivendo una nuova primavera”.

L’iniziativa anticipa l’evento di sabato 14 novembre 2020 quando, al Great Campus degli Erzelli, si svolgerà la terza edizione di TJF e la prima in Liguria. “Col Tech Jobs fair è nata una collaborazione fruttuosa nella realizzazione della tappa genovese, che è stato spontaneo estendere anche all’edizione online – spiega Alessandro Cricchio, Ad di Talent Garden Genova – un terreno, quello digitale, che fa parte della vocazione originaria di Talent Garden, dove sono state incubate negli ultimi anni alcune delle start-up italiane di maggior successo”.