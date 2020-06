Autostrade, un’altra giornata di passione: code sulla A10 in direzione Genova

Savona. Una nuova giornata di ordinario disagio per le autostrade liguri, interessate da numerosi cantieri attivi sulle tratte che comportano chiusure di caselli e scambi di carreggiata.

Sulla A10, dove ricordiamo si viaggia in corsia unica tra Aeroporto e il bivio con la A26, con la chiusura in uscita per chi arriva da Genova dei caselli di Pegli e Pra’, sono presenti attualmente almeno 4 chilometri di code tra Arenzano (uscita chiusa per chi arriva da Ventimiglia) e Pegli, con traffico congestionato specialmente presso l’allacciamento con la A26.

Disagi anche sulla A12, dove si registrano code di almeno un chilometro tra l’intersezione con la A7 e Genova Est, per chi viaggia verso levante, e ugualmente circa un chilometro di rallentamenti tra Nervi e Genova Est per chi viaggia verso Genova. I rallentamenti sono conseguenza dello scambio di carreggiata che salta la galleria Monte Sperone direzione levante.

Sulla A26 rallentamenti nella parte finale della tratta in direzione Genova, mentre rimane chiuso il entrata il casello di Masone.