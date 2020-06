Autostrade, tra rallentamenti e disagi si procede già a singhiozzo: code in A10 e A12

Liguria. Lo aveva annunciato Aspi già questa mattina: oggi sarà una giornata da “bollino nero” sulle autostrade liguri, già messe a dura prova da cantieri e lavori e ora, in particolare nel weekend, anche da arrivi e rientri dei turisti. E così è stato.

Migliaia gli ospiti che si sono recati in Liguria per trascorrere il weekend e che ora, pian piano, stanno ripartendo, tanti sicuramente senza tenere in considerazione i percorsi alternativi proposti proprio dalla stessa Aspi per decongestionare il traffico.

Intorno alle 15,30, Autostrada dei Fiori Spa, attraverso i propri canali social, ha comunicato la presenza di una coda superiore ai 3 km tra Spotorno e Savona “causa traffico intenso” (aggiornata pochi minuti fa, con 5 chilometri di coda).

E sempre da metà pomeriggio (circa dalle 16) sulla A10 si sono formati diversi chilometri di coda anche tra Arenzano e il bivio con la A26.

Rallentamenti anche sulla A12, dove sussistono scambi di carreggiata per lunghi tratti, e per chi viaggia il direzione Genova si stanno verificando rallentamenti nei pressi dello svincolo con la A7 in direzione Milano.

Al momento (16,30), sulla A26 si viaggia in maniera regolare, ma le note restrizioni di carreggiata potrebbero complicare la situazione, come di consueto.