Autostrade, Salvini in Liguria: “La concessione? Piuttosto estraggano a sorte”

Liguria. “Una delle eterne indecisioni del governo riguarda Autostrade. Fino all’anno scorso era colpa di Salvini, ormai da un anno non può più esserlo, ci sono 15 miliardi di investimenti fermi sulla rete autostradale italiana, decidano qualcosa”.

Lo ha detto questa mattina il leader della Lega Matteo Salvini in visita in Liguria: “Ci sono in tutta Italia 700 cantieri fermi, la proposta della Lega è il modello Genova. Niente morti, tangenti, feriti, ritardi. Se non si deroga al codice degli appalti non se ne esce più”.

E non mancano le critiche sulla partita delle concessioni autostradali: “E’ circa un anno e mezzo che a giorni deve chiudere il dossier.. E’ passato un anno e mezzo ed è ancora tutto fermo”.

“La vergogna è che è ferma la gronda di Genova. E’ un anno e mezzo che chiacchiera, è chiaro che stanno litigando Pd e Cinque Stelle. Estraggano a sorte, tirino il dado ma i genovesi non possono rimanere fermi”. Ma la sua posizione? “Io l’ho sempre detto se ci sono gli estremi legali si revochi, altrimenti si proroghi” conclude.