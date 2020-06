Autostrade, Salvatore (IlBuonsenso): “Zero pedaggi per tutti i liguri, basta pagliacciate”

Regione. “Oltre a tutto il disagio che le autostrade stanno dando ai liguri ora dobbiamo anche sopportare un teatrino di questo tipo: Toti che litiga con il Governo, il Mit che fa la voce grossa. La Regione che vuole fare causa al Governo. Perché dobbiamo farci prendere in giro in questo modo? Basta pagliacciate. In Consiglio Regionale ho risposto alle falsità elettorali della maggioranza”. A parlare, in una nota, è il presidente de “IlBuonenso” e consigliere regionale di minoranza Alice Salvatore.

“Fanno causa al governo, dicono di litigare con l’Ad di Autostrade e poi vogliono dare, un minuto dopo, il nuovo ponte di Genova in gestione ad Autostrade. La Gronda, 53 km di gallerie, a chi? Ad Autostrade – prosegue Salvatore -. Basta prendere in giro i liguri. Smettiamola. Le soluzioni servono ora. Immediatamente aumentare i treni, immettere i nuovi treni acquistati. Moltiplicare le corse in modo che tutti coloro che possono, come i pendolari, i turisti, prendano il treno, alleggerendo così anche le autostrade. Chi deve lavorare con il proprio mezzo, come ad esempio un idraulico e deve per forza utilizzare l’autostrada, la userà. Ma la troverà praticamente libera se tutti gli altri andranno ad utilizzare il treno, mentre procedono i tardivi lavori necessari per la salvezza di tutti. Treni numerosi, corse frequentissime”.

“Via le concessioni ad Aspi, basta, abbiamo aspettato fin troppo. Da ora zero pedaggi per i liguri su tutta la tratta autostradale della Liguria. Rimborso immediato di tutti i pedaggi pagati nel 2020 dai residenti in Liguria. Fatti, subito, immediati. Basta usare le tragedie e le emergenze per il proprio tornaconto” conclude.