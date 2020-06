Liguria. Tutti bloccati nel traffico questa mattina, a causa del posticipo della riapertura del tratto tra Pra’ e Pegli sulla A10 a causa del protrarsi delle ispezioni: tra questi tutti anche alcuni consiglieri regionali, diretti verso Genova per prendere parte alla seduto odierna dell’assemblea.

Una seduta che però è saltata “in corsa”, a causa appunto del traffico e della impossibilità di raggiungere il capoluogo ligure per molti consiglieri del ponente ligure. A comunicarlo il presidente del consiglio regionale Alessandro Piana: “Molti consiglieri non riescono a raggiungere l’aula, la seduta salta. Che dire, complimenti e grazie al Governo e ai Concessionari”.

Foto 2 di 2



“È indecente che non ci siano avvisi”, ha poi aggiunto, pubblicando sui social media una sua foto in coda ad Arenzano. Una sorte comune con alcuni altri consiglieri raggiunti dalla notizia del rinvio della seduta proprio mentre erano in quella stessa coda.

“La Liguria è ostaggio dei cantieri, lo diciamo da settimane e il Governo non ha mosso un dito – denuncia il deputato della Lega e componente della Commissione Trasporti alla Camera dei Deputati Edoardo Rixi – Oggi siamo arrivati alla follia con la chiusura, non annunciata, di un tratto dell’A10 che ha provocato 20 chilometri di coda tra Varazze e Genova – prosegue – Sono rimasti prigionieri, insieme a centinaia di automobilisti, anche il presidente del Consiglio regionale della Liguria e numerosi consiglieri”.

“L’assemblea legislativa, massima espressione democratica di una regione, salta perché ostaggio delle autostrade. Vergognoso e inaccettabile che il governo stia a guardare. Chiederò urgenti chiarimenti alla ministra De Micheli”, conclude Rixi.

Il tratto di A10 tra Genova Pra’ e Genova Pegli è stato riaperto poco prima delle 10, appena terminati gli interventi da parte dei tecnici che dalla notte procedono con le attività programmate all’interno delle gallerie nel tratto. Alle 10.15 sulla A10 dopo Varazze in direzione Genova si registravano 13 km di coda che si riflettono con 15 km in A26 dopo Ovada, sempre verso Genova.

Autostrade ha attivato il presidio di assistenza agli utenti. La viabilità alternativa è del piano preventivo studiato ai tavoli istituzionali nei giorni scorsi apposta per eventuali emergenze.