Autostrade, i cantieri attivi dal 15 al 21 giugno: possibili rallentamenti al traffico

Autostrade. Da lunedì 15 a domenica 21 giugno si segnalano alcuni cantieri autostradali che, in situazioni particolari, potrebbero creare rallentamenti al traffico sui tronchi A6 (Torino/Savona) e A10 (Savona/Confine di Stato).

In particolare, sul tronco A6 Torino-Savona, in direzione Savona si segnalano

– tra Altare e Savona: dal km 110+050 al km 111+100 chiusura delle corsie di emergenza e marcia, per lavori di adeguamento e rinforzo del viadotto Castellaro, dal 26/05/2020 al 30/09/2020;

– tra Altare e Savona: dal km 121+500 al km 123+100: chiusura della corsia di sorpasso, per misure gestionali a seguito di evento alluvionale, dal 22/02/2020 al 31/12/2020.

In direzione Torino

– tra Millesimo e Ceva dal km 86+825 al km 86+088, chiusura della corsia di emergenza e marcia, per lavori di miglioramento sismico del Viadotto Valbona Molinazzo, dal 11/11/2019 al 30/09/2020;

– rra Savona e Altare dal km 116+800 al km 114+200, chiusura della corsia di emergenza e marcia, per adeguamento e rinforzo viadotto Lodo, dal 04/12/2019 al 30/06/2020.

Sul tronco A10 – Savona – Ventimiglia – Confine di Stato si evidenzia

– chiusura dell’entrata della stazione di Spotorno per i veicoli diretti a Savona, dalle 06:00 del 15/06/2020 alle 18:00 del 19/06/2020, per consentire interventi di adeguamento al D.lgs. 264/06 della Galleria Fornaci via Italia;

– chiusura della tratta Finale Ligure e Pietra Ligure – carreggiata Via Francia, dalle ore 22:00 di martedì 16/06/2020 alle ore 06:00 di mercoledì 17/06/2020 e dalle ore 22:00 di mercoledì 17/06/2020 alle ore 06:00 di giovedì 18/06/2020 per consentire interventi di idro lavaggio delle gallerie Bracciale e Montegrosso;

– chiusura della tratta Pietra Ligure e Finale Ligure – carreggiata via Italia, dalle ore 22:00 di giovedì 18/06/2020 alle ore 06:00 di venerdì 19/06/2020 e dalle ore 22:00 di venerdì 19/06/2020 alle ore 06:00 di sabato 20/06/2020 per consentire interventi di idro lavaggio delle gallerie Bracciale e Montegrosso.

Da Autostrade per l’Italia inoltre fanno sapere che, durante la settimana in oggetto, saranno presenti alcuni cantieri che comunque non comporteranno turbativa al traffico, considerata la sensibile riduzione dei flussi di traffico conseguenti agli eventi emergenziali in corso.